Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#НИИ КП29.08.2021 15:40

95 лет со дня рождения Вячеслава Павловича Арефьева

В воскресенье, 29 августа 2021 года, исполняется 95 лет со дня рождения специалиста, организатора НИОКР в области гироскопической техники ракетно-космических комплексов, Героя Социалистического Труда Вячеслава Павловича Арефьева.

Окончил Ленинградский электротехнический институт В.И. Ульянова (Ленина): специальность «Приборы гироскопической стабилизации» (1949). Работал: в 1949-1966 гг. — в НИИ-49: прошел путь от инженера до главного конструктора командных приборов для ракетной техники; в 1966-1967 гг. — в ЦНИИ «Электроприбор»: главный инженер комплекса. В 1967-2008 гг. — директор и главный конструктор НИИ командных приборов (г. Санкт-Петербург, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Под его руководством созданы и внедрены в эксплуатацию не имеющие аналогов в отечественном приборостроении двухстепенные гироблоки, гироинтеграторы, датчики угловой скорости и акселерометры с бесконтактным подвесом чувствительного элемента в потоке газа. Руководил созданием гироприборов для первой баллистической ракеты СССР, стартовавшей с подводной лодки. Созданные под его руководством приборы успешно работали во время старта и полёта первого в мире пилотируемого космического корабля «Восход».

Лауреат Ленинской (1959 г.) и Государственной (1978 г.) премий СССР, премии Правительства РФ (2003 г.), премий имени В.П. Макеева, имени Н.Н. Острякова (1960 г.). Награжден орденами Ленина (1961), Октябрьской Революции (1984 г.), Трудового Красного знамени (1971 г.), медалями. «Заслуженный машиностроитель РФ» (1995 г.). Почетный член Международной общественной организации «Академия навигации и управления движением» (1995 г.).

Выдающийся конструктор Вячеслав Павлович Арефьев скончался 26 декабря 2014 года. Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

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