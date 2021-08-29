Source: Russia Federal Space

#Космическая связь#Орбитальные группировки#Экспресс-АМ829.08.2021 18:30

Спутник «Экспресс-АМ8» начал работу для телевидения Бразилии

Компания «Космическая связь» вышла на телевизионный рынок Бразилии, заключив контракт с одной из крупнейших национальных телекомпаний. С использованием спутника «Экспресс-АМ8» бразильский телеканал TV Difusora теперь смотрят более трех миллионов зрителей штата Мараньян.

«Космическая связь» и сервис-провайдер Romantis Brazil начали телевизионное вещание телеканала TV Difusora в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии. В городских и сельских районах штата, где проживает более трех миллионов человек, телевещание осуществляется через спутник «Экспресс-АМ8», который находится в самой западной орбитальной позиции группировки ГП КС — 14° з.д. Для надежности трансляции в удаленных и труднодоступных зонах Мараньяна используется современный центр мониторинга, построенный специалистами Romantis и «Космической связи» в городе Уберландия.

По словам директора по технологиям и производству TV Difusora Жилберто Фагундеса, тесты телевизионной распределительной сети проводились во внутренних районах Мараньяна через спутник «Экспресс-АМ8» и продемонстрировали высокое качество и отличную производительность.

«Мы сотрудничаем с крупной телевизионной сетью Бразилии — Brazilian Television System — в части обеспечения спутникового вещания на территории штата Мараньян, географические размеры которого сопоставимы со многими странами мира, и это накладывает на нас дополнительную ответственность при выборе спутника, — говорит Жилберто Фагундеса. — Мы рады удостовериться, что „Экспресс-АМ8“ показывает прекрасные результаты».

«Romantis Brazil активно продвигает ресурс спутника „Экспресс-АМ8“ на территории государств Южной Америки и Карибского бассейна для реализации проектов в области спутниковой связи и цифрового вещания, — отметил Андре Бальтазар, директор Romantis Brazil. — В частности, нами была проведена большая работа по оформлению прав на использование ресурса этого спутника на территории Бразилии, что позволило начать вещание в C-диапазоне на постоянной основе. Мы уверены, что уникальные параметры „Экспресс-АМ8“ и успешный опыт его использования известной вещательной компанией привлекут внимание других операторов нашего региона к этому спутнику».

Генеральный директор «Космической связи» Алексей Волин в свою очередь подчеркивает: «Мы впервые вышли на телевизионный рынок Бразилии, заключив контракт с одной из крупнейших национальных телекомпаний. Уверен, что наши контакты будут расширяться. Ведь сегодня мы предоставляем услуги национальным телеканалам на четырех континентах — Европе, Азии, Африке и Южной Америке, предлагая передовые и надежные технологические решения, чтобы качественная телевизионная картинка была доступна зрителям в любом населенном пункте, вне зависимости от его удаленности».

Источник: Космическая связь

Спутник «Экспресс-АМ8», запущенный 15 сентября 2015 года, создан компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва” (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») совместно с компанией Thales Alenia Space (Франция) по заказу «Космической связи». Масса спутника составляет около 2100 кг.

«Экспресс-АМ8» предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг в России, странах Европы, Африки, Южной и Северной Америки, а также для обеспечения президентской и правительственной связи.

Спутник создан на базе платформы «Экспресс-1000НТВ» разработки «ИСС». Мощность платформы, выделяемая на полезную нагрузку, составляет 5600 Ватт. Полезная нагрузка включает в себя 42 транспондера С-, Ku- и L-диапазонов частот. Срок активного существования космического аппарата составляет 15 лет.

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