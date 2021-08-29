Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Прогресс МС-17#РКК Энергия#МКС29.08.2021 22:50

Миссия снабжения с элементами новой схемы

Месяц назад, 30 июня, в 02:27:20 по московскому времени с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая через девять минут после пуска вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17». 78-я миссия снабжения Международной космической станции началась.

После выведения на опорную орбиту началась традиционная программа двухсуточного (33-виткового) полета к МКС. Расстояние между космическим аппаратами уменьшалось путем включения сближающе-корректирующей двигательной установки «Прогресса». На 32-м витке корабль переключился в режим автономного сближения для стыковки со станцией.

Символический полет

Ракета «Прогресса МС-17» несла эмблему, посвященную 75-летию образования Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1, сегодня — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), портрет дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева, а также элементы герба Чувашии, уроженцем которой был третий советский космонавт. Он совершил два полета (в 1962 г. — одиночный длительностью 4 суток, а в 1970 г. — парный, с Виталием Севастьяновым, длительностью 18 суток). Оба рекордные по продолжительности на момент выполнения.

На этапе ближнего наведения «грузовик» перешел на так называемую коэллиптическую орбиту с постоянной разницей высоты с орбитой МКС, на которой находился около полувитка, затем выполнил импульс для перехода на траекторию перехвата станции. В будущем этот подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения. Это позволит транспортным кораб­лям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90–120 минут после запуска.

Дальнейшую отработку элементов одновитковой схемы планируется продолжить и в миссиях следующих «Прогрессов». В период 2015–2020 гг. полеты автоматических «грузовиков» уже обеспечили экспериментальную летную отработку «короткой» (шестичасовой) и «сверхбыстрой» (трехчасовой) схем полета к МКС, принятых затем в штатную эксплуатацию и для пилотируемых «Союзов МС».

Корпорация «Энергия» сообщила, что уже с 11-й минуты полета, когда корабль вышел из зоны радиовидимости наземных средств, передача телеметрической и командной информации на Землю осуществлялась через спутники-ретрансляторы «Луч-5А» и «Луч-5Б». В общей сложности, от выведения и до стыковки «Прогресса МС-17», через систему «Луч» было проведено 23 сеанса ретрансляции данных.

За двое суток пути «Прогресс МС-17» пережил два опасных сближения с космическими объектами. 1 июля в 00:32 по московскому времени он прошел на расстоянии полутора километров от спутника связи Starlink 1691, а в 00:33 — в пятистах метрах от фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2020 г. Ситуацию с Земли отслеживали специалисты ЦНИИмаш, которые заблаговременно выдали предупреждение об опасном сближении.

Все обошлось, и на следующий день в 04:02 «Прогресс МС-17» причалил к Малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Стыковка проводилась в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажа экспедиции МКС-65 — Олега Новицкого и Петра Дуброва.

Предыдущие грузовые корабли — «Прогресс МС-15» и «Прогресс МС-16» (запуски состоялись соответственно в феврале этого и июле прошлого года) — в аналогичной ситуации не смогли автоматически состыковаться со станцией, и все операции проводил экипаж МКС в телеоператорном режиме. По сообщениям Роскосмоса, проблему удалось выявить: предположительно от нештатного схода головного обтекателя повреждалась антенна радиотехнической системы взаимных измерений «Курс-НА». Перед запуском «Прогресса МС-17» специалисты ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс» оперативно доработали существующие обтекатели для «грузовиков».

Лучший «Прогресс»

Запущенный «грузовик» входит в семейство автоматических кораблей «Прогресс», созданных в РКК «Энергия» на базе пилотируемых «Союзов» (заимствует значительную часть схемных решений и материальной части) для обслуживания орбитальных станций. Начиная с 1978 г. летали 168 «Прогрессов» различных модификаций.

Помимо доставки грузов и топлива на станцию, за счет своей двигательной установки корабль обеспечивает коррекцию орбиты комплекса, а также выполняет задачи по утилизации отработавшего и неисправного оборудования.

По сравнению с предыдущими модификациями в конструкцию «Прогресса МС» внесен ряд изменений, повышающих его надежность: в частности, установлена дополнительная защита от «космического мусора» и микрометеоритов. Телеметрическая система, работающая через геостационарные ретрансляторы «Луч-5», позволяет поддерживать связь с кораблем в любой точке орбиты, а не только в зоне прямой радиовидимости. Система стыковки и сближения «Курс-А» заменена на более совершенную «Курс-НА» с цифровой обработкой сигналов, которая вдвое легче и в три раза экономичнее по энергопотреблению. Стыковочный механизм оснащен дублирующими электродвигателями.

MIL OSI