Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Комета#Астрономия29.08.2021 08:10

Загадка кометы Холмса

Комета Холмса. Снимок 4 ноября 2007 года.

Положение кометы на небе в период с 25 октября 2007 по 9 марта 2008 года.

По мере приближения к Солнцу комета начинает светиться. Вокруг её ядра образуется кома — светлая оболочка чашеобразной формы и светящийся хвост, который может растянуться на миллионы километров. Однако иногда кометы вспыхивают настолько ярко, что это ставит учёных в тупик. К таким объектам относится комета Холмса.

Комета Холмса (17P/Holmes) была открыта британским астрономом-любителем Эдвином Холмсом. Период её обращения вокруг Солнца — около семи лет. 6 ноября 1892 года, наблюдая за галактикой Туманность Андромеды, Холмс обнаружил объект яркостью около пяти звездных величин, который оказался кометой. Яркость кометы продолжала возрастать и к концу ноября достигла трех звездных величин. В декабре она начала тускнеть и перестала быть видимой невооруженным глазом.

Позже комета Холмса наблюдалась в 1899 и 1906 годах, потом была потеряна и заново открыта американским астрономом Элизабет Рёмер только в 1964 году, после чего наблюдалась регулярно. В 2007 году после прохождения перигелия в начале мая комета постепенно угасала с 14,0 m до 17,0 m. Так продолжалось до 25 октября, когда неожиданная вспышка на поверхности кометы всего за несколько дней увеличила её яркость до трёх звёздных величин (стала ярче почти в полмиллиона раз). Эта вспышка стала самой крупной за всю историю кометных наблюдений.

До конца октября комету можно было наблюдать в виде ярко-жёлтой звезды в созвездии Персея, третьей по яркости среди всех звёзд созвездия. В ноябре наблюдатели сообщали о незначительном угасании кометы, при этом размер комы продолжал увеличиваться. Комета была видна до конца февраля 2008 года. Исходя из расчётов орбиты и яркости кометы, сделанных до вспышки 2007 года, диаметр её ядра составляет приблизительно 3,4 км. Аналогичная вспышка яркости до четырёх звёздных величин произошла в январе 2015 года, но тогда комета была слишком далеко, и наблюдать её можно было только в мощный телескоп.

Данные, полученные из различных источников по всему миру, не позволяют до сих пор понять природу происходящих на комете загадочных процессов. Часть исследователей полагает, что гигантское светящееся облако пыли и газа могло появиться при столкновении кометы с астероидом, но пояс астероидов многие кометы проходят без всяких последствий. Комета Холмса, согласно этой версии, должна была бы трижды столкнуться с астероидами, что маловероятно. Возможно, аномальная яркость связана со взрывами газовых паров под действием солнечных лучей, но комета взрывается каждый раз не в перигелии, а значительно дальше. Озадачивает и симметричность образовавшегося после взрыва облака. У учёных ясного ответа на эти и многие другие вопросы до сих пор нет.

Источник: Московский планетарий

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