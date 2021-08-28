XVI Паралимпийские летние игры: рапирист Никита Нагаев выиграл «бронзу» в фехтовании на колясках

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) российский рапирист Никита Нагаев выиграл бронзовую медаль в фехтовании на колясках в категории А. В ней представлены фехтовальщики, которые имеют возможность контролировать свое туловище. В решающем поединке россиянин победил итальянца Маттео Бетти со счетом 15:11.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Никиту Нагаева с «бронзой». «Поздравляю Никиту Нагаева с «бронзой» Игр в Токио в фехтовании на колясках на рапирах! Для Никиты это уже вторая медаль, выигранная на Паралимпиаде в Японии – вчера он в составе мужской команды завоевал «золото» в фехтовании на шпагах. Наш спортсмен прекрасно выступил в индивидуальных соревнованиях рапиристов. В поединке за «бронзу» он лидировал на протяжении всей встречи и нанес сопернику из Италии поражение со счетом 15:11. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю нашим фехтовальщикам удачи на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

27-летний Никита Нагаев – мастер спорта России, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, чемпион Европы. Никита родился в Уфе, в составе российской паралимпийской сборной представляет родную Республику Башкортостан. Никита тренируется на базе Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию города Уфы, его тренер – заслуженный тренер России Фарит Яватович Арсланов.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Никиту Нагаева, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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