XVI Паралимпийские летние игры: Наталия Буткова завоевала «бронзу» в комплексом плавании

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянка Наталия Буткова стала бронзовым призёром в комплексном плавании на дистанции 150 м среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата в категории SM1.

30-летняя Наталия Буткова – мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира, победительница и многократный призёр чемпионата Европы по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Наталия родилась в Волгограде и в составе паралимпийской сборной страны представляет Волгоградскую область. Тренируется в Центре развития адаптивных видов спорта Волгоградской области под руководством заслуженного тренер России Ирины Эриковны Ахмеровой.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Наталию Буткову, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Фото: Getty Images

Пресс-служба Минспорта России

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