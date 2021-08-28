XVI Паралимпийские летние игры: Надежда Пушпашева выиграла «бронзу» в соревнованиях по настольному теннису

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянка Надежда Пушпашева выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по настольному теннису в классе 2. В нем выступают лица с поражением опорно-двигательного аппарата.В матче за выход в финал россиянка уступила представительнице Китая Цзин Лю со счетом 11:8, 11:4, 8:11, 11:5.Надежде Пушпашевой 61 год, она является самым возрастным членом российской паралимпийской сборной. Надежда мастер спорта России международного класса, серебряный призер чемпионата мира, трехкратная чемпионка Европы. Надежда родилась в городе Воткинске в Удмуртской республике, в составе российской паралимпийской сборной представляет родную республику. Надежда тренируется на базе спортивного клуба «Пирамида» в Ижевске под руководством Виталия Александровича Карпова.XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Надежду Пушпашеву, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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