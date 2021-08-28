XVI Паралимпийские летние игры: Мария Павлова – бронзовый призёр в комплексом плавании

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянка Мария Павлова выиграла бронзовую медаль в комплексном плавании на дистанции 200 м среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата в классе SM8.

22-летняя Мария Павлова – мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира, многократная победительница и призёр чемпионатов Европы по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Наталия родилась в Москве и выступает за столицу в составе паралимпийской сборной России. Спортсменка тренируется в ГБУ «Юность Москвы» Москомспорта под руководством заслуженного тренера России Натальи Викторовны Степановой.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Марию Павлову, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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