XVI Паралимпийские летние игры: Людмила Васильева выиграла «бронзу» в фехтовании на колясках

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянка Людмила Васильева завоевала бронзовую медаль в фехтовании на колясках в категории В. В ней представлены фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования. В решающем поединке россиянка обыграла представительницу Китая Сяо Жун со счетом 15:12.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Людмилу Васильеву с бронзовой наградой: «Поздравляю Людмилу Васильеву с «бронзой» Игр в Токио в фехтовании на колясках на рапирах! Людмила Васильева, чемпионка мира и бронзовый призер Игр-2020 в командном турнире шпажисток, показала достойное выступление в соревнованиях рапиристок и в поединке за бронзовую медаль одержала красивую победу над сильной соперницей из Китая. Это первые паралимпийские медали, завоеванные россиянами в фехтовании на рапирах, они добились еще одного исторического результата. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю нашим фехтовальщикам удачи на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

36-летняя Людмила Васильева – заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Людмила родилась в г. Белозерске Вологодской области, в составе российской паралимпийской сборной представляет Москву. Людмила тренируется на базе САШ «Юность Москвы» равных возможностей под руководством заслуженного тренера России Елены Борисовны Белкиной.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Людмилу Васильеву, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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