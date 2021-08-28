XVI Паралимпийские летние игры: Елена Прокофьева выиграла «золото» в соревнованиях по настольному теннису

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянка Елена Прокофьева выиграла золотую медаль в соревнованиях по настольному теннису в классе 11. В нем выступают лица с интеллектуальными нарушениями.В финале турнира россиянка обыграла француженку Леа Ферне со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5.50-летняя Елена Прокофьева – кандидат в мастера спорта России, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. В составе российской паралимпийской сборной представляет Республику Башкортостан. Елена тренируется на базе детско-юношеской спортивной школы №31 города Уфы под руководством Ольги Владимировны Байраковой.XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Елену Прокофьеву, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «золотом» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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