Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата29.08.2021 00:30

105 лет со дня рождения Владислава Григорьевича Хлибко

Сегодня, 29 августа 2021 года, исполняется 105 лет со дня рождения специалиста в области создания реактивного управляемого вооружения различных классов и космической техники, участника Великой Отечественной войны Владислава Григорьевича Хлибко.

Владислав Григорьевич окончил Военную Краснознаменную академию связи имени С.М. Буденного (1948 г.); к.т.н. (1967 г.). Работал: с 1948 по 1973 гг. — в КБ-1 (МКБ «Стрела», ЦКБ «Алмаз»); с 1973 по 1985 гг. — в ЦНИИ «Комета», г. Москва: начальник лаборатории, отдела, первый зам. главного конструктора системы, начальник спецбюро — заместитель главного конструктора предприятия, начальник ОКБ — заместитель главного конструктора системы, начальник отдела — главный конструктор системы.

Принимал участие в создании реактивного управляемого вооружения классов «земля — море», «воздух — воздух» на всех этапах разработки. Внес вклад в разработку наземного радиотехнического комплекса: станции определения координат и передачи команд — одной из основных составляющих глобальной космической информационно-управляющей системы.

Лауреат Ленинской (1980 г.) и Государственной премий СССР. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды (дважды), «Знак Почета», медалями.

Видный конструктор и учёный Владислав Григорьевич Хлибко скончался 8 декабря 1985 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

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