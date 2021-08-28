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#Роскосмос#Армия-2021#Центр Хруничева#Министерство обороны28.08.2021 13:12

Центр Хруничева отмечен Министерством обороны России за выполнение гособоронзаказа

Сегодня, 28 августа 2021 года, в последний день работы Международного военно-технического форума «Армия-2021» генеральный директор ГКНПЦ им. М.В.Хруничева ( входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Алексей Варочко получил награду Министерства обороны Российской Федерации.

Награда и диплом «За достижения в области создания вооружения, военной и специальной техники в рамках выполнения государственного оборонного заказа» была вручена начальником Генерального Штаба Российской Федерации – первым заместителем министра обороны России Валерием Герасимовым и заместителем министра обороны Алексеем Криворучко в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в рамках работы международного форума «Армия-2021».

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