Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Артек#МКС#МКС-65#Дмитрий Шишкин28.08.2021 10:00

Финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» провели сеанс связи с МКС

В пятницу, 27 августа 2021 года, в Международном детском центре «Артек» юные финалисты всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», провели сеанс связи с Международной космической станцией. Артековцы задали вопросы о космическом быте и детских мечтах космонавтам Роскосмоса Олегу Новицкому и Петру Дуброву.

25 августа для финалистов и победителей всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» началась междисциплинарная проектная школа в Международном детском центре «Артек». В течение трёх недель ребятам предстоит построить «Город будущего» — разобраться в передовых технологических решениях в сфере градостроительства и экологии, познакомиться с системой местного самоуправления, узнать о новых профессиях и повысить навыки в сфере социального проектирования вместе с экспертами и партнёрами конкурса.

Одним из первых ярких событий смены для артековцев стала встреча с Героем России, летчиком-космонавтом РФ Сергеем Залётиным и прямая связь Олегом Новицким и Петром Дубровым, которые в данный момент находятся на Международной космической станции.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров поприветствовал участников встречи: «Сегодня у многих из вас исполнится мечта. Среди участников смены — победители специальной номинации конкурса „Сказки о космосе“. Совсем недавно вы направляли свои „космические“ сказки и творческие работы, а сегодня сможете лично пообщаться с космонавтами, прямо сейчас находящимися в экспедиции на Международной космической станции! Я хочу, чтобы каждый из вас помнил, что все мечты и цели осуществимы, а платформа „Россия — страна возможностей“ всегда готова помочь на пути к их достижению!»

Ведущими прямой связи с МКС стали руководитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Лариса Пастухова и космонавт Сергей Залётин.

Руководитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова рассказала: «Одна из наших основных задач, как в рамках Междисциплинарной проектной школы здесь, в „Артеке“, так и самого конкурса — не просто передача готовых знаний, а развитие желания учиться, узнавать новое, сохранение той пытливости ума и любознательности, которая есть в каждом ребёнке. Сегодня ребята смогли задать самые разные вопросы космонавтам. В течение смены каждый участник обозначит свои „как“, „почему“ и „зачем“ учёным, бизнесменам, специалистам из разных отраслей — тем гостям, которые приедут рассказать о своем опыте и поделиться знаниями. Уже сегодня начались открытые лекции-дискуссии о технологиях, которые помогут строить города будущего, об эволюции подходов к добыванию научного знания и роли междисциплинарности. Впереди создание в миниатюре „Города будущего“, работа над макетом и его строительство. Все это очень сложные темы, но с нами уникальные преподаватели, которые готовились ко встрече с детьми. А, значит, многое получится».

Сергей Залётин передал привет ребятам из Звездного городка и обратился к юным артековцам: «Профессия космонавта — это самая редкая профессия в мире. Для многих мальчишек это была и есть мечта. И вы на верном пути. Вы — свет современной молодежи, мы в вас верим, верим, что через 5-10 лет вы придете к нам на смену. Я возрастной космонавт, мне уже 59 лет, и на Марс я, конечно, уже не полечу, а вам — карты в руки! Ваша главная задача на сегодняшний день — хорошо учиться, ведь насколько вы себя разовьете, настолько успешно в дальнейшем и сложится вся ваша жизнь. Ваше будущее счастье — в ваших руках, поэтому занимайтесь спортом, хорошо учитесь, слушайтесь родителей, слушайтесь преподавателей и все у вас в жизни будет так, как вы сами того пожелаете».

Во время прямой связи с Международной космической станцией участники смены задали космонавтам самые разные вопросы и узнали, что можно взять на борт корабля участникам экспедиции, как проходит подготовка к полёту и какие предметы важно изучать в школе будущим покорителям космоса.

Вера Сорокина из лагеря «Лазурный», финалистка XVII сезона всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» из Москвы, спросила у космонавтов, какую инициативу предложили бы они, участвуя в конкурсе.

Олег Новицкий сказал, что его проект был бы направлен на помощь ближнему: «Много различных проектов можно придумать, чтобы сделать жизнь лучше на нашей планете в целом и, конечно, в нашей любимой стране. Можно предложить проект „Протяни руку“ — можно протянуть руку помощи ближнему, пожилому человеку, можно протянуть руку другу, чтобы отношения были проще, более открытые, более честные. Я считаю, когда люди общаются на более дружеском уровне, тогда любое дело становится по плечу и нет никаких преград, чтобы что-то выполнить для своей страны и для своих людей».

Никита Ланцев из лагеря «Хрустальный» попросил дать совет артековцам, которые мечтают стать космонавтами.

Петр Дубров отметил: «Главный совет, который можно дать — верить в то, что все возможно, что, если вы поставите перед собой такую цель, вы наверняка сможете ее достичь. Ну и, конечно, нужно прилагать очень много усилий, нужно постоянно учиться, организовывать себя. Уже сейчас, в юном возрасте, нужно научиться составлять расписание дня, распределять свои силы между учебой и отдыхом, найти предметы, которые наиболее интересны. Именно их получается глубже изучать и, возможно, именно эта тема в будущем, при подготовке, окажется важной и полезной. Но самое главное — верить в свои силы и стремиться исполнить свою мечту».

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий в России. В год 60-летнего юбилея первого космического полёта Ю.А.Гагарина космос стал одной из основных тематических линий конкурса «Моя страна — моя Россия». Сразу ряд тематических направлений проекта реализуется совместно с Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос».

Имя Юрия Гагарина прочно связано с историей «Артека». Первый космонавт планеты — почетный артековец, не раз посещал лагерь. Экспонаты, связанные с его визитами, которых было 7, хранятся в музее космоса МДЦ «Артек», в котором обязательно побывают и участники нынешней смены.

Космос и сегодня является особой темой для «Артека». Международный детский центр часто посещают космонавты — наши современники, а в этом году 4-я смена под названием «Мы — дети Галактики» была полностью посвящена космосу.

Директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко рассказал: «Совсем недавно мы дали старт десятой, „морской“ смене „Артека“ — в Международный детский центр приехали 2 516 ребят из всех регионов России. Темы моря и космоса как главные символы свободы и безграничных возможностей являются неотъемлемыми составляющими образовательного пространства лагеря, потому сегодняшняя встреча артековцев с космонавтами отлично вписалась в программу смены. Впереди ребят ждёт много интересных событий, которые, уверен, оставят самые яркие детские воспоминания на всю жизнь».

Директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин обратился к победителям всероссийского конкурса «2021 год — год 60-летия полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос, и мы рады тому, что вы проявили свою активность, проявили желание принять участие в наших профильных номинациях. Пользуясь случаем, я также хотел бы пригласить вас к участию в еще одном конкурсе, еще одной активности, которая называется „Юбилейная стипендия имени Юрия Алексеевича Гагарина“. Участие в ней, уверен, поможет вам получить дополнительные знания об отечественной и мировой космонавтике, добиться высоких результатов! Приглашаем и ждем вас в нашем конкурсе!»

Принять участие в конкурсном отборе на право получения юбилейной стипендии смогут не только выпускники конкурса «Моя страна — моя Россия», но и студенты второго и последующих курсов профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку специалистов по профильным для организаций ракетно-космической отрасли специальностям, а также учащиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций. Подробная информация о стипендии представлена на сайте Госкорпорации «Роскосмос».

Одной из самых знаковых и необычных стала специальная номинация «Сказки о космосе», в которой приняли участие тысячи детей со всей страны в возрасте до 13 лет, направив свои «космические» сказки и рисунки. Победители номинации в возрасте от 11 лет также стали участниками смены в Международном детском центре и смогли задать свои вопросы космонавтам.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия — страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций — Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты АНО РСВ и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

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