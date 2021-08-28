Source: Russia Federal Space

#ВДНХ28.08.2021 05:45

«Урок космоса» на ВДНХ: как детская мечта стать авиатором может превратиться в реальность

Сегодня, 28 августа 2021 года, в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдет «Урок космоса» под названием «От модели — к планеру, от планера — на самолет». Почетные гости расскажут, какие профессии нужны авиации сегодня и почему так важно и интересно заниматься авиамодельным спортом, а также о первом в мире Детском авиакосмическом салоне, прошедшем в России.

Ведущим встречи, которая состоится 28 августа в 11:00, традиционно выступит автор проекта «Уроки космоса» — президент центра «Космонавтика и авиация», Герой России, летчик-космонавт РФ, Федор Юрчихин. Почетными гостями станут директор Центра авиации Госкорпорации «Роскосмос», директор Детского авиакосмического салона Владимир Борисов, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, президент Федерации авиамодельного спорта России, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук и заслуженный летчик-испытатель Валерий Ваньшин.

«От модели — к планеру, от планера — на самолет» не просто призыв, а исторический девиз советского ОСОАВИАХИМа (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), который привлекал молодежь в авиацию. Участники «Урока космоса» поговорят о том, как детская мечта о небе может превратиться в реальность, об особенностях авиамоделирования. Кроме того, на уроке обсудят первый в мире Детский авиакосмический салон ДАКС-2021, который прошел в Подмосковье 20–22 августа. Он носит почетное имя Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, заслуженного летчика-испытателя СССР Игоря Петровича Волка.

Участие в «Уроке космоса» бесплатное, по предварительной регистрации. Мероприятие будет проходить в рамках проекта «Знание. ВДНХ». Для тех, кто не сможет лично присутствовать на встрече, организуют прямую трансляцию в официальной группе ВДНХ в «Одноклассниках». Зрители смогут задавать вопросы в комментариях к видео, на самые интересные из которых почетные гости ответят в прямом эфире. Количество участников — не более 40 человек, возрастные ограничения — 8+.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить здесь.

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