Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев наградил Председателя Совета Федерации В. Матвиенко орденом «Дустлик» (»Дружба»)

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко награждается за активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, говорится в Указе Президента Узбекистана.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев наградил Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга орденом «Дустлик» (»Дружба»).

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В связи с награждением столь значимой и высокой государственной наградой Республики Узбекистан поздравления главе Совета Федерации направила Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

«Это радостное событие является ярким свидетельством Вашего самоотверженного труда и весьма высокого вклада в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, содействие эффективной реализации программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества, также развитие межпарламентских связей».

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