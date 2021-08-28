Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева28.08.2021 12:40

Первый раз на первый курс

По целевому набору от Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева (ГРЦ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») студентами Южно-Уральского государственного университета в этом году стали 23 юноши и девушки.

Четверо из них будут постигать азы инженерных специальностей в головном вузе и 19 — в миасском филиале. Желающих воспользоваться приоритетным правом на поступление в университет было в два раза больше. Повезло тем, кто имеет больше баллов по ЕГЭ. Верхней оказалась планка в 267 баллов, средний балл —197.

Как и в прежние годы, конкуренцию миасским абитуриентам составили их целеустремленные сверстники из других городов и районов области и даже Краснодарского края. Перед началом учебного года все они собрались вместе на организационную информационную встречу, организованную кадровой службой предприятия.

Заместитель генерального директора по персоналу — начальник кадровой службы Ирина Готман поздравила ребят с зачислением в вуз, посоветовала им с первых дней сосредоточиться на учёбе и выразила надежду, что, получив дипломы инженеров, тем же составом они придут на работу в ГРЦ. Затем инженер 1-й категории кадровой службы Анжела Коновалова, которая лучше всех знает целевиков, так как находится с ними на связи все годы от зачисления до окончания университета, вооружила новоиспечённых студентов всей необходимой информацией.

Вручив ребятам путевки в студенческую жизнь, предприятие теперь будет внимательно следить за их успехами, организовывать практики, всячески помогать им, в том числе материально, в виде дополнительной стипендии.

Вместе с добрыми пожеланиями участники встречи получили в подарок фирменные сувениры от ГРЦ.

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