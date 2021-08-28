Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Дмитрий Рогозин#Российская орбитальная станция#РКК Энергия28.08.2021 20:50

Новая орбитальная станция станет прообразом модулей для полетов к другим планетам

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет прообразом модулей, которые с большим количеством специалистов через десятилетия отправятся к другим планетам. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«По сути, новая станция будет прототипом модулей, которые в будущем, через десятилетия, будут достигать других планет не просто экипажами, а большим количеством специалистов, которые потребуются для освоения этих планет солнечной системы», — отметил Рогозин, поздравляя Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» с 75-летием.

По словам главы Роскосмоса, новая станция будет кардинально отличаться от того, что существует сегодня. Она будет осуществлять полный контроль не только того, что под станцией, но и космического пространства.

«Задача крайне сложная. Она, конечно, будет связана с подготовкой принципиально новых специалистов в отряде космонавтов», — отметил он.

Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что отправил письмо на имя Борисова с подробной дорожной картой проекта и материалами президиума Научно-технического совета Роскосмоса. Он уточнил, что наклонение орбиты РОСС (51,6 градуса или 97-98 градусов) будет определено во время эскизного проектирования.

Источник: ТАСС26 августа 2021 года, 19:29

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