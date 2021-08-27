XVI Паралимпийские летние игры: российские шпажистки выиграли «бронзу» в командных соревнованиях по фехтованию

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 27 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянки Юлия Майя, Виктория Бойкова и Алёна Евдокимова стали бронзовыми призёрами в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Юлии Майе 40 лет, она является заслуженным мастером спорта России, чемпионкой мира и Европы, многократной обладательницей Кубка мира, многократной чемпионкой России по фехтованию на колясках. Юлия родилась в Омске, в составе паралимпийской сборной страны представляет Омскую и Калининградскую области. Тренируется в спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, её тренер – Вивьен Майя.

32-летняя Виктория Бойкова – заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира, обладательница серебряной и бронзовой медалей чемпионата мира, чемпионка Европы, многократная победительница этапов Кубка мира. Виктория родом из украинского села Листвин. В составе российской паралимпийской сборной представляет Москву. Виктория тренируется на базе спортивной адаптивной школы «Юность Москвы» равных возможностей у заслуженного тренера России Елены Самуиловны Дубковой.

Днём ранее Виктория Бойкова выиграла «серебро» Паралимпиады в Токио в личном турнире.

Алёне Евдокимовой 20 лет, она является мастером спорта России международного класса, чемпионкой мира, неоднократным призёром чемпионатов мира и Европы. В составе паралимпийской сборной страны представляет родной город – Москву. Тренируется в спортивной адаптивной школе «Юность Москвы» равных возможностей у заслуженного тренера России Елены Борисовны Белкиной.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Юлию Майя, Викторию Бойкову и Алёну Евдокимову, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с командной «бронзой» и желает новых ярких побед!

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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