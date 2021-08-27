XVI Паралимпийские летние игры: Андрей Вдовин – серебряный призёр в беге на 100 метров

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 27 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянин Андрей Вдовин выиграл серебряную медаль в беге на 100 метров в классе Т37 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Россиянин финишировал за 11,18 секунды.

27-летний Андрей Вдовин – заслуженный мастер спорта России, десятикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы. На церемонии открытия Паралимпиады в Токио Андрей был знаменосцем нашей сборной.

Спортсмен родился в Дзержинске, в составе российской паралимпийской сборной представляет Нижегородскую область. Андрей тренируется на базе спортивной школы олимпийского резерва «Заря» под руководством заслуженного тренера России Галины Николаевны Кошелевой.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Андрея Вдовина, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «серебром» Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Пресс-служба Минспорта России

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