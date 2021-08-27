Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦПК27.08.2021 06:35

80 лет со дня рождения космонавта Юрия Васильевича Малышева

В пятницу, 27 августа 2021 года, исполняется 28 лет со дня рождения Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Юрия Васильевича Малышева.

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Юрий Васильевич окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени С.И. Грицевца: летчик-инженер (1963 г.); заочный факультет ВВА им. Ю.А. Гагарина (1977 г.). С 1963 по 1967 гг. служил в истребительном полку ВВС Закавказского ВО: летчик, старший летчик. С 1967 по 1992 гг.- в ЦПК ВВС, Звездный городок Московской обл. В 1967 году зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС на должность слушателя-космонавта (4-й набор); в 1969 году — космонавт отряда космонавтов 3 отдела 1 управления.

Юрий Малышев свершил два космических полета: в качестве командира экспедиции посещения «Союз Т-2» — «Салют-6» — «Союз Т-2», в качестве командира советско-индийской экспедиции посещения «Союз Т-11» — «Салют-7» — «Союз Т-11». В 1988 году выбыл из отряда космонавтов по состоянию здоровья. В 1992 году уволен в запас.

Президент Общества советско-непальской дружбы. Награжден орденами Ленина (1980, 1984 гг.), медалями СССР и РФ, орденом «Ашока Чакра» (Индия, 1984 г.). Почетный гражданин городов: Николаевск и Камышин Волгоградской обл., Киржач Владимирской обл., Калуга, Гагарин, Дмитриев-Льговский Курской обл., Ленинск, Джезказган, Аркалык.

Летчик-космонавт СССР Юрий Васильевич Малышев скончался 8 ноября 1999 года. Похоронен на кладбище дер. Леониха, вблизи Звездного городка.

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