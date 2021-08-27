Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#НПО Лавочкина27.08.2021 11:50

55 лет назад станция «Луна-11» вышла на окололунную орбиту

55 лет назад с космодрома Байконур на ракете-носителе «Молния-М» была запущена советская автоматическая межпланетная станция «Луна-11». 27 августа 1966 года она была выведена на орбиту вокруг Луны.

Космический аппарат был создан на базе автоматической станции «Луна-10». Вместо отделяемого герметичного контейнера — искусственного спутника Луны — на космическом аппарате «Луна-11» был установлен неотделяемый приборный контейнер, в котором были размещены служебные и научные приборы.

В одном из навесных отсеков аппарата были установлены фототелевизионные установки, объективы которых были направлены в сторону корректирующе-тормозной двигательной установки. Для проведения съемки лунной поверхности был доработан прибор управления, обеспечивший стабилизацию аппарата в течение трех часов после окончания торможения и выхода на орбиту вокруг Луны. По окончании съемки аппарат переводился в режим «закрутки»

В связи с увеличением времени работы прибора управления для «сброса» тепла был разработан радиатор-охладитель в виде усеченного конуса, расположенного вокруг приборного отсека. Приемоответчик дециметрового диапазона РКТ-1 заменен радиокомплексом также дециметрового диапазона РК—Д, обеспечившим прием команд, передачу телеметрической информации в режиме непосредственной передачи и в записи на магнитофон с последующим воспроизведением, внешнетраекторные измерения, съемку лунной поверхности и передачу изображений на Землю.

За 34 суток активного существования с аппаратом было проведено 139 сеансов связи, получена ценная информация с научных приборов, кроме УС-3, а также отказавших в полете прибора РФЛ-1 для обнаружения рентгеновского флуоресцентного излучения Луны и гамма-спектрометра 3134-03, предназначенного для исследования интенсивности и спектрального состава гамма-излучения лунной поверхности. В связи с отказом ряда научных приборов программа полета станции «Луна-11» была выполнена не в полном объеме.

Несмотря на отказы отдельных научных приборов станцией «Луна-11» проводились исследования Луны и окололунного пространства. Прибором КЯ-4 были обнаружены изменения интенсивности радиоизлучения в зависимости от ориентации аппарата и положения на орбите.

С помощью радиометра СЛ-1 было зарегистрировано необычайно сильное временное повышение уровня радиации, связанное с происходившими солнечными хромосферными вспышками. Проверка экспериментального редуктора Р-1, проработавшего 5 часов в условиях космического вакуума, показала его высокую работоспособность.

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