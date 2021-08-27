Ю. Лазуткина приняла участие во Всероссийской конференции по актуальным вопросам в сфере ЖКХ

Source: Russia – Council of the Federation

Основной темой обсуждения стало взаимодействие между государственными структурами, бизнесом и общественными организациями, работающими в отрасли.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области приняла участие в работе Всероссийской конференции «Актуальные вопросы контрольной и надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства», которая состоялась в Санкт-Петербурге.

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В конференции участвовали представители Министерства экономического развития РФ, МЧС России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Роскомнадзора, Минюста России, Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, руководители ведущих отраслевых профессиональных объединений жилищно-коммунального хозяйства, а также эксперты — разработчики пакета законов по «регуляторной гильотине».

Юлия Лазуткина приняла участие в работе Всероссийской конференции «Актуальные вопросы контрольной и надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы, связанные с реализацией Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Основной темой обсуждения стал государственный и муниципальный контроль в сфере ЖКХ, взаимодействие между государственными структурами, бизнесом и общественными организациями, работающими в отрасли.

«На конференции была развернута специализированная выставка «IT-продукты для жилищно-коммунального хозяйства». Также состоялась деловая игра «Власть и бизнес: профилактика правонарушений в новых условиях контрольно-надзорной деятельности», — рассказала Юлия Лазуткина.

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