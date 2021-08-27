Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Центр Келдыша#Зевс#Владимир Кошлаков#Армия-202127.08.2021 03:30

Центр Келдыша испытает элементы ядерного буксира на МКС через 3-4 года

Исследовательский центр им. М.В. Келдыша (входит в Роскосмос) планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира «Зевс» на борту Международной космической станции (МКС) в 2024-2025 годах. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«В 2024-2025-х годах планируется эксперимент», — отметил Кошлаков, отвечая на вопрос, когда планируется проведение эксперимента «Капля-2».

По словам гендиректора предприятия, уже разработана проектная документация. Сейчас Центр Келдыша приступает к изготовлению макетов и научной аппаратуры для проведения эксперимента в многоцелевом лабораторном модуле «Наука». Эксперимент, уточнил гендиректор, не является длительным. «Начнет работать система генерации капель — станет понятна ее эффективность и возможности функционирования на крупногабаритных космических аппаратах», — заключил он.

В декабре прошлого года стало известно, что Роскосмос и КБ «Арсенал» заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира «Нуклон», который будет использоваться при полетах в дальний космос. Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. Он был заключен 10 декабря. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года.

В конце декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что аппарат будет называться «Зевс».

Источник: ТАСС26 августа 2021 года 03:48

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