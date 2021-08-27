С. Митин: Ситуация в отрасли автоматизированной торговли требует внимания со стороны органов власти

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комиссии по автоматизированной торговле Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в заседании Комиссии по автоматизированной торговле Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

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В ходе мероприятия руководители компаний и представители отраслевых ассоциаций обсудили проблемы и перспективы развития этой сферы экономики.

«Рассматриваемые вопросы имеют важное государственное и социальное значение. Сегодня в России, по информации экспертов, вендинговый рынок оценивается всего в 500 миллионов долларов, а количество используемых автоматов в пересчете на одного жителя в разы меньше, чем в европейских странах, США, Японии», — сказал Сергей Митин.

Сенатор отметил, что реализация товаров через систему автоматизированной торговли позволяет обеспечить безопасность потребителя, удобство и доступность продукции, сформировать собственные товаропроводящие сети для фермеров и индивидуальных предпринимателей, а также создать квалифицированные высокооплачиваемые рабочие места.

Участники заседания констатировали, что в период пандемии в России успешно показали себя вендинговые аппараты по продажам товаров первой необходимости. В стране есть позитивные примеры реализации фермерских продуктов через автоматы самообслуживания, динамично развивается сеть автоматов по продаже воды в розлив.

Подводя итоги заседания, Сергей Митин отметил важность комплексной оценки ситуации в отрасли автоматизированной торговли и подчеркнул необходимость усиления внимания к этой сфере со стороны органов власти и российского парламента.

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