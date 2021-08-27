С. Березкин обсудил вопросы развития цифровизации и информационных технологий в Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил одну из крупных IT-компаний и ознакомился с планами ее развития.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе работы в регионе посетил крупный российский холдинг, который занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации предприятий. Сенатор встретился с сотрудниками компании, ознакомился с ее деятельностью.

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Как отмечалось на встрече, компания создает и внедряет целый комплекс IT-решений, которым пользуются около миллиона крупных предприятий и представителей малого бизнеса. Главный офис находится в Ярославле, а филиалы расположены по всей России. На предприятии задействованы 6 тыс. сотрудников, из них 2,6 тыс. — в Ярославской области.

«В ходе беседы с представителями компании мы обсудили ее дальнейшее развитие, перспективные проекты перехода на электронный документооборот в различных направлениях, в том числе кадровый документооборот и грузовые перевозки», — рассказал Сергей Березкин.

Участники также затронули тему, связанную с законопроектом о цифровизации перевозочных документов на автотранспорте. Этот вопрос 5 августа был предметом обсуждения Президента Российской Федерации с Министром транспорта РФ.

Сергей Березкин подчеркнул, что пандемия значительно повысила спрос на IT-решения и цифровизацию. Многие сферы профессиональной деятельности были вынуждены перейти на работу в цифровом формате. Соответственно, вырос спрос и на IТ-кадры.

В этой связи сенатор поддержал деятельность компании, направленную на профориентацию и обеспечение тесного взаимодействия с Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова, а также со школами региона — по индивидуальному сопровождению студентов и учащихся.

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