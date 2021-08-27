Source: Russia Federal Space

#РГАНТД#Памятная дата27.08.2021 19:09

Совместная работа РГАНТД и Роскосмоса прошла конкурсный отбор на участие во II Всероссийском кинофестивале архивных фильмов

Телесюжет РГАНТД и телестудии Госкорпорации «Роскосмос» «100 лет со дня рождения Юрия Александровича Мозжорина» будет представлен жюри II Всероссийского кинофестиваля архивных фильмов «Российский хронограф».

В работе представлены краткая биография и профессиональный путь выдающегося деятеля в области ракетно-космической техники Юрия Александровича Мозжорина, возглавлявшего в течение трёх десятилетий (1961-1990) НИИ-88/ЦНИИмаш. В настоящее время ЦНИИмаш — головное предприятие Госкорпорации «Роскосмос». Такой статус ЦНИИмаш обрёл, в первую очередь, благодаря плодотворной деятельности Юрия Александровича.

В телесюжете сделан на документальное наследие о деятельности Ю.А. Мозжорина, связанной с созданием советскими учёными сети командно-измерительных пунктов и Центра управления полётами (г. Королёв, Московская область), отражен его вклад в международное сотрудничество в космосе, а также социальные инициативы, в числе которых развитие программы молодёжного жилищного строительства.

Будучи Председателем специальной Межведомственной комиссии по отбору кино, фото и фонодокументов по истории ракетно-космической техники и космонавтики, Ю.А. Мозжорин внёс свой вклад в формирование фондов Российского государственного архива научно-технической документации.

II Всероссийский кинофестиваль архивных фильмов «Российский хронограф» состоится в октябре 2021 года в Екатеринбурге.

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