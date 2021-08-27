Совет директоров обсудил перспективы развития газоснабжения и газификации регионов РФ до 2030 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 августа 2021, 10:20

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о перспективах развития системы газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации до 2030 года.

Отмечено, что создание условий для подключения к газу населения и промышленных потребителей много лет является одним из ключевых направлений деятельности «Газпрома» как социально ориентированной компании.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 мая 2020 года, в стране должно быть обеспечено поэтапное завершение газификации к 2024 году и к 2030 году, а подключение граждан к газораспределительным сетям должно осуществляться без привлечения их средств.

«Газпром» ведет комплексную работу по реализации целей, поставленных руководством страны. В 2020 году компания и 67 регионов РФ подписали программы развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Финансирование со стороны «Газпрома» — в 2,9 раза выше, чем в 2016–2020 годах. Более двух третей инвестиций предназначено для сельских территорий. К 2026 году в 35 регионах РФ технически возможная сетевая газификация будет полностью завершена.

Реализация этих программ идет полным ходом, в строгом соответствии с графиками. В каждом из 67 субъектов РФ действуют совместные рабочие группы с участием представителей «Газпрома» и региональных органов власти. Они координируют усилия сторон для своевременного и максимально эффективного выполнения работ по газификации.

30 апреля 2021 года в рамках исполнения поручений руководства страны Правительством РФ утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ.

Одна из важных новаций, предусмотренных документом, — введение института «единого оператора газификации».

В июне 2021 года принят ряд важных изменений в Федеральный закон N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». В документ, в частности, введены понятия единого и регионального операторов газификации. Правительство РФ наделено полномочиями по определению единого оператора газификации, а также схемы взаимодействия участников процесса газификации и контроля за ходом работ.

В июле 2021 года Правительство РФ определило таким оператором ООО «Газпром газификация» (создано ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газораспределение»), а также утвердило перечень из 66 субъектов Российской Федерации и федеральной территории «Сириус», в которых действует единый оператор газификации.

Единый оператор будет строить газопроводы-отводы, ГРС, межпоселковые газопроводы и газораспределительные сети — вплоть до границ земельных участков. Это даст возможность значительно синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, серьезно оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям.

Введение института «единого оператора газификации» позволит также выполнить поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина, прозвучавшее в его Послании Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года. В соответствии с поручением, Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ПАО «Газпром» и иными газораспределительными организациями необходимо обеспечить до 2023 года завершение догазификации — подведения газа до границ негазифицированных домовладений и садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в уже газифицированных населенных пунктах при условии отсутствия необходимости расширения пропускной способности газораспределительных станций. Догазификация должна вестись без привлечения средств населения.

«Газпром» совместно с администрациями субъектов РФ и Министерством энергетики РФ завершил консолидацию данных о количестве негазифицированных домовладений в зоне присутствия газораспределительных организаций Группы «Газпром». Ведется предварительный сбор заявок потенциальных потребителей на подключение к газовым сетям.

«Дорожная карта» также определяет, что программы развития газоснабжения и газификации субъектов РФ будут разрабатываться и актуализироваться на основе региональных целевых топливно-энергетических балансов (ТЭБ). При этом в балансах должны быть учтены прогнозные уровни энергопотребления с учетом перспектив развития регионов, а также возможности использования альтернативных сетевому источников газа (сжиженный природный или углеводородный газ) или иных видов топлива. В настоящее время в регионах РФ ведется работа по формированию новых или актуализации действующих ТЭБ. Утверждение порядка составления ТЭБ возложено на Министерство энергетики РФ.

Еще одна актуальная для «Газпрома» задача — повысить удобство обслуживания потребителей. Планируется, что потребитель сможет заключать комплексный договор на поставку газа, подключение, устройство газопроводов на земельном участке заявителя, установку газоиспользующего оборудования и его обслуживание по принципу «единого окна» — через клиентские центры компаний Группы «Газпром межрегионгаз», многофункциональные центры или на специализированном сайте. В августе сайт начал работу. Здесь можно, например, подать заявку на подключение и отследить ее статус, ознакомиться со списком необходимых документов, сделать предварительный расчет стоимости строительства сетей внутри границ земельного участка, получить ответы на дополнительные вопросы.

Правлению поручено обеспечить продолжение работы по развитию системы газоснабжения и газификации регионов с целью исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Управление информации ПАО «Газпром»

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