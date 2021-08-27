Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#РКК Энергия#Российская орбитальная станция27.08.2021 22:50

Россия запустит собственный орбитальный космопорт

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») ведет работу над запуском первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта. Об этом в четверг сообщили на YouTube-канале РКК «Энергия» в передаче, посвященной деятельности корпорации.

«РОСС — Российская орбитальная служебная станция. Следующий этап космической деятельности России. На станции не будет постоянного экипажа; РОСС станет космическим портом для малых космических аппаратов», — сообщили в эфире.

По словам представителей РКК «Энергия», космонавты будут летать на РОСС вахтовым методом, а инфраструктура станции сможет обслуживать орбитальные аппараты. РОСС планируется в виде станции-облака, когда в составе станции есть не только ядро, но и летающие вокруг нее автономные модули, которые периодически подходят к станции для ее обслуживания.

«РОСС — это творчески переосмысленный и технически более совершенный возврат к идее станции „Мир-2“. Размещение „Мира-2“ также предполагалось на высоких широтах планеты. Это позволило бы полностью наблюдать территорию нашей страны и особенно интересные с экономической точки зрения районы Арктики», — сказано в сообщении.

Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что отправил письмо на имя вице-премьера РФ Юрия Борисова с подробной дорожной картой проекта и материалами президиума научно-технического совета Роскосмоса. Он уточнил, что наклонение орбиты РОСС (51,6 градуса или 97-98 градусов) будет определено во время эскизного проектирования.

Источник: ТАСС26 августа 2021 года, 21:01

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