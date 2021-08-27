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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ27.08.2021 16:04

Рационализаторы «Протон-ПМ» сэкономили предприятию почти 13 млн рублей

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») за семь месяцев 2021 года внедрила в производство 14 рацпредложений сотрудников с общим экономическим эффектом в 12,7 млн рублей. Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Ещё 47 новых идей сегодня прорабатываются главными специалистами предприятия. Авторам рацпредложений и работникам, содействующим их внедрению, в этом году уже выплачено порядка 400 тыс. рублей вознаграждения.

Лидерские позиции по внедрённым рацпредложениям удерживают сотрудники цеха 9, которые сэкономили предприятию более 2,6 млн рублей. Среди отделов лучший результат показывают специалисты отдела главного сварщика: экономический эффект от их идей составляет почти 2,7 млн рублей. По количеству поданных заявок первыми идут цех 74 (13 рацпредложений) и отдел главного сварщика (8 рацпредложений).

Напомним, что в апреле 2021 года внесены изменения в корпоративное положение о рационализаторской деятельности. Размер вознаграждений увеличен в два раза, а для их расчёта введены дополнительные коэффициенты, зависящие от актуальности рацпредложения и его новизны.

Андрей Жарков, заместитель главного инженера по инвестиционным проектам Протон-ПМ: «Изменения в системе работы с рационализаторами направлены на максимальную реализацию инженерно-технического потенциала наших сотрудников и повышение их мотивации к непрерывным улучшениям. Сегодня мы наблюдаем, что вовлечённость работников растёт, как и экономическая отдача от их идей».

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