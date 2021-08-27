Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата28.08.2021 01:30

Первый пуск ракеты-носителя «Восток-2М»

57 лет назад, 28 августа 1964 года, боевым расчётом космодрома Байконур проведен первый пуск ракеты космического назначения «Восток-2М». Она успешна вывела на околоземную орбиту выведен спутник «Космос-44».

Ракета-носитель «Восток» повторяла конструктивно-компоновочную схему предыдущих вариантов Р-7. Эта схема остается неизменной и для всех современных «семерок» (как часто называют РН типа Р-7), таких, как «Союз-У» или «Молния-М». Блоки первых двух ступеней соединялись параллельно, в «пакет», состоящий из четырех одинаковых боковых блоков первой ступени, которые окружали центральной блок второй ступени.

При старте двигательные установки всех блоков включались одновременно. Боковые блоки сбрасывались после 118-120 секунд полета, а центральный блок продолжал работать еще в течение 180-190 секунд. Третья ступень устанавливалась на вторую последовательно, и ее двигательная установка включалась в конце работы второй ступени.

Третья ступень выполнена по схеме с поперечным делением, установлена на центральном блоке и соединена с ним стержневой фермой — она является шестым блоком ракеты-носителя. Каждый из блоков снабжен самостоятельной двигательной установкой, топливо на всех блоках — жидкий кислород и керосин. Двигатель центрального блока — многокамерный, имеет тягу в пустоте 941 кН и состоит из одного четырехкамерного основного РД и 4 однокамерных рулевых РД, камеры которых закреплены на цапфах и могут поворачиваться рулевыми приводами, создавая необходимые управляющие моменты.

12 апреля 1961 года ракетой-носителем «Восток» на околоземную орбиту был выведен пилотируемый корабль «Восток» с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным. Ракета-носитель «Восток» стала первой космической ракетой-носителем для пилотируемых полетов. Первый пуск «Востока-2» был осуществлен 1 июня 1962 года — с ее помощью запускались космические корабли серии «Восток». Всего было проведено 47 пусков ракет «Восток-2», из них 43 успешных. После некоторой модернизации ракеты «Восток-2М» эксплуатировалась до 29 августа 1991 года, когда на околоземную орбиту был выведен индийский спутник IRS-1B. Всего было проведено более 90 пусков данной модификации.

18 марта 1980 года на космодроме Плесецк (Архангельская область) при подготовке к пуску взорвалась ракета-носитель «Восток-2М». Тогда в результате катастрофы погибли 48 человек, более 40 получили ранения и ожоги. Ракета «Восток-2М» характеризовалась высоким уровнем надежности: за предыдущие 16 лет ее пусков с космодромов Байконур и Плесецк случилась только одна авария и два несостоявшихся пуска, а с 1970 года аварий не было совсем.

По воспоминаниям бывшего командующего Военно-космическими силами России Владимира Леонтьевича Иванова, комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стал «взрыв (воспламенение) пропитанной кислородом ткани в результате несанкционированных действий одного из номеров боевого расчета», участвующего в устранении течи жидкого кислорода при заправке третьей ступени.

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