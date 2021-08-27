Н. Федоров обсудил с жителями Чувашии итоги приемной кампании в вузы и вопросы развития внутреннего туризма

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан по личным вопросам.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел прием граждан по личным вопросам в дистанционном режиме.

Смотрите также

Руководители Чувашского государственного аграрного университета проинформировали сенатора об итогах приемной кампании. Также в ходе беседы обсуждались направления дальнейшего сотрудничества с российскими банками в подготовке высококвалифицированных современно и творчески мыслящих специалистов. Речь также шла о предстоящем праздновании юбилея одного из старейших вузов республики.

С аграриями Чувашии рассмотрены перспективы развития аквакультуры. «В Республике накоплен немалый успешный опыт в сфере рыбоводства. Но важно, используя прежние наработки, выйти на качественно иной, более высокий уровень. И в первую очередь создать собственную кормовую базу, чтобы снять сильную зависимость от импорта», — подчеркнул сенатор.

Новое развитие получила тема внутреннего туризма. Представители отрасли полагают, что ряд районов Республики обладает серьезным туристическим потенциалом. Для его развития необходимо воплотить в жизнь масштабные инфраструктурные проекты. Николай Федоров предложил бизнесменам разработать детальное технико-экономическое обоснование по отдельным направлениям.

Сенатором в ходе приема граждан были даны необходимые консультации, подготовлены и направлены обращения в федеральные и региональные органы власти.

MIL OSI