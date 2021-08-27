Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара27.08.2021 17:04

На Восточном начался второй этап монтажа пускового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный приступили ко второму этапу монтажа пускового стола под ракету-носитель тяжёлого класса «Ангара» — монтажу силовой рамы. В рамках первого этапа был осуществлен монтаж металлооблицовки газохода.

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») при помощи специальной техники начали перемещение составных частей силовой рамы со склада филиала ЦЭНКИ непосредственно к месту монтажа: на площадку, где идёт строительство стартового комплекса.

Два лонжерона силовой рамы пускового стола весом более 88 тонн каждый прибыли на космодром из Северодвинска вместе со всеми элементами металлооблицовки газохода по железной дороге в июле 2020 года. Для транспортировки технологического оборудования понадобилось порядка 40 единиц железнодорожных платформ.

Крупногабаритные части пускового стола космического ракетного комплекса «Ангара» доставили на космодром Восточный в сентябре 2020 года Северным морским путем. Операции по выгрузке и транспортировке технологического оборудования от причала Амурского ГПЗ до космодрома проходили поэтапно и заняли пять суток.

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