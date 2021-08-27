К. Косачев принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию образования Марийского машиностроительного завода

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил регион с рабочей поездкой.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе поездки в регион принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня образования Марийского машиностроительного завода.

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23 августа 2021 года, 11:25г.

Парламентарий зачитал поздравление Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в адрес работников и ветеранов Марийского машиностроительного завода.

В своем выступлении Константин Косачев отметил, что Марийский машиностроительный завод — крупнейшее оборонно-промышленное предприятие Республики, которое обеспечивает обороноспособность России. «Благодаря деятельности таких предприятий наша страна становится сильнее», — сказал вице-спикер СФ.

В мероприятиях участвовали представители правительства региона, руководящий состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей», руководители ряда промышленных предприятий.

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