И. Святенко приняла участие в международном фестивале «Российская креативная неделя»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие проходит в Москве.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в работе площадки «Created in Moscow» в рамках международного фестиваля «Российская креативная неделя», открывшегося в столице.

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Сенатор отметила, что развитие креативных индустрий в ближайшее десятилетие будет особенно актуально. Она сообщила, что в Совете Федерации внимательно следят за этим и совершенствуют законодательство в данной сфере. В частности, работает Временная комиссия СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в РФ во главе с заместителем Председателя Совета Федерации Галиной Кареловой. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Креативные индустрии перекликаются с народными промыслами с точки зрения их современности и популяризации за рубежом

«Креативные индустрии перекликаются с народными промыслами с точки зрения их современности и популяризации за рубежом. Ведь совершенно очевидно, что креативные индустрии, в том числе, должны быть нацелены на знакомство с нашей культурой, искусством, традициями. Но в современном виде. И принципиально важно, чтобы современный креативный подход был и в отношении наших народных промыслов», — сказала сенатор.

Инна Святенко напомнила, что сейчас идет работа над законопроектом о креативных индустриях. «Он поможет по‑новому оценить права на интеллектуальную собственность и их экономический оборот. Также документ конкретизирует такие понятия, как «креативные индустрии» и «креативное предпринимательство».

Инна Святенко приняла участие в работе площадки «Created in Moscow» в рамках международного фестиваля «Российская креативная неделя»

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Инна Святенко

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Инна Святенко приняла участие в работе площадки «Created in Moscow» в рамках международного фестиваля «Российская креативная неделя»

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Инна Святенко

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Инна Святенко приняла участие в работе площадки «Created in Moscow» в рамках международного фестиваля «Российская креативная неделя»

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В ходе мероприятия председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников ШапошниковАлексей ВалерьевичПредседатель Московской городской Думы отметил, что столица не только следует мировым трендам, но и является полигоном для создания инноваций. «В прошлом году Центр дизайна Artplay стал первой площадкой в Москве, получившей статус креативного технопарка. Этот статус предоставляет управляющей компании и его резидентам возможность воспользоваться рядом льгот», — сказал он.

В мероприятии также приняли участие председатель рабочей группы Московской городской Думы по развитию креативных индустрий Степан Орлов, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы Андрей Железняков.

«Российская креативная неделя» — площадка для открытого диалога всех, кто вовлечен в развитие креативного сектора страны. Он включает такие направления, как искусство, дизайн, информационные технологии, музыка, телевидение, мода, издательское дело, журналистика, кино и др.

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