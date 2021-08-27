Е. Алтабаева приняла участие в Августовской конференции работников сферы образования Севастополя

Source: Russia – Council of the Federation

В Севастополе прошла Августовская педагогическая конференция.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в Севастополе приняла участие в Августовской педагогической конференции.

В мероприятии участвовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев, РазвожаевМихаил ВладимировичГубернатор города Севастополя представители севастопольского парламента, духовенства, руководители и сотрудники образовательных учреждений города. В этом году заседание посвящено теме «Воспитание в современных условиях: региональный аспект».

Екатерина Алтабаева в Севастополе приняла участие в Августовской педагогической конференции

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Екатерина Алтабаева в Севастополе приняла участие в Августовской педагогической конференции

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Екатерина Алтабаева в Севастополе приняла участие в Августовской педагогической конференции

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Екатерина Алтабаева в Севастополе приняла участие в Августовской педагогической конференции

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На конференции были подведены итоги прошедшего учебного года и определены задачи на будущий.

В 2021 году Севастополь стал одним из 10 пилотных регионов, реализующих федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». С 1 сентября в учебных заведениях города с детьми начнут работать советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Мы уходим от понятия «предоставление образовательных услуг» и говорим о том, что школа занимается образованием только в сочетании с воспитанием

Екатерина Алтабаева подчеркнула значимость изменений в системе образования. «Растет внимание к труду учителя со стороны государства. Президентом России одобрена инициатива объявить 2022 год, год двухсотлетия со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, «Годом педагога», — отметила Екатерина Алтабаева.

По словам сенатора, педагоги — активные участники процесса изменения системы образования. «Мы уходим от понятия «предоставление образовательных услуг» и говорим о том, что школа занимается образованием только в сочетании с воспитанием. Это отражено в Конституции РФ, законе «Об образовании».

По мнению парламентария, ключевую роль в формировании гражданской идентичности, патриотизма играет преподавание истории в школе.

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