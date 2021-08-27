Д. Гусев посетил муниципальное образование «Канинский сельсовет»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор находится с рабочей поездкой в Ненецком автономном округе.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа посетил село Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого АО. Сенатор находится в регионе с рабочей поездкой.

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Парламентарий встретился с местными жителями, побывал на социальных объектах, оценил ход строительства жилья для оленеводов и работы по благоустройству муниципалитета.

В рамках реализации проектов по инициативному бюджетированию в селе обустраивают пешеходные дорожки, а для удобства передвижения на транспортных средствах внутрипоселковые дороги укладывают железобетонными плитами, рассказал Денис Гусев.

Он побывал в новом микрорайоне села, где сейчас идёт активное строительство домов для оленеводов-кочевников. Глава муниципального образования Галина Варницына сообщила, что жильё предоставляют в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе».

Денис Гусев посетил село Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого АО

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Денис Гусев посетил село Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого АО

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Денис Гусев посетил село Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого АО

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Денис Гусев посетил село Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого АО

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Денис Гусев посетил село Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого АО

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Денис Гусев посетил село Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого АО

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Сенатор также осмотрел новый детский сад на 70 мест, который будет открыт 1 сентября. Объект возводится на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов в рамках проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография», отметил законодатель.

«Для комфортного проживания создаются все условия. Ремонтируются дороги и тротуары, строятся новые объекты социальной сферы, благоустраиваются общественные территории», — сказал Денис Гусев.

Сенатор посетил филиал спортивной школы олимпийского резерва «Труд», пообщался с тренерским составом физкультурно-оздоровительного комплекса, молодыми спортсменами.

Денис Гусев провёл встречи с жителями села. В ходе беседы люди пожаловались на высокую стоимость билетов на региональных авиалиниях. «Вопрос предоставления субсидий для авиаперевозчиков с целью снижения стоимости билетов для пассажиров, а также другие озвученные жителями проблемы взяты на контроль и будут поставлены перед руководством региона», — подчеркнул парламентарий.

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