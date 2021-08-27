Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Вызов27.08.2021 13:37

Дублирующий экипаж МКС-66 провел типовые полетные сутки

Космические будни чем-то похожи на удаленку, жить и работать приходится в одном помещении. Однако даже крохотные квартиры просторнее модулей, к тому же устроены намного проще летательных аппаратов. Для того чтобы экипажи ощутили на себе особенности пребывания в замкнутом пространстве, привыкли к обстановке космического дома, отработали необходимые навыки, им нужно провести так называемые типовые полетные сутки на тренажере российского сегмента Международной космической станции.

Первым на станцию «заселился» командир дублирующего экипажа МКС-66, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Опытный космонавт, совершивший два полета, четко выполнил задания, связанные с текущей деятельностью российских экипажей на орбите, и успешно справился с нештатными ситуациями, которые были смоделированы инструкторами Центра подготовки космонавтов. В частности, космонавту пришлось решать проблемы со связью.

Вторую половину «рабочего дня» экипаж провел на тренажере российского сегмента уже в полном составе. К Олегу Артемьеву присоединилась актриса Алена Мордовина и оператор-постановщик Алексей Дудин. Участники космического полета готовятся к короткой 12-дневной экспедиции на МКС. Сейчас им необходимо укрепить знания об устройстве российского сегмента станции и отработать навыки выполнения бытовых операций. К примеру, они должны уметь самостоятельно разогревать продукты питания и заправлять пищевые пакеты водой.

Учитывая специфику предстоящего полета, инструкторы ЦПК постарались сделать тренировку максимально полезной для творческой части экипажа. В рамках 66-й экспедиции на МКС будут проходить съемки художественного фильма «Вызов», который является частью уникального научно-просветительского проекта. Выполнить эту работу предстоит в сжатые сроки. Поэтому помимо совместной для всего экипажа подготовки ТВ-репортажа в циклограмму тренировки специально для участников полета включили дополнительные задания, связанные с использованием фото- и видеоаппаратуры.

Кроме того, новички должны знать, как найти необходимое оборудование, уже находясь на станции. Им нужно внимательно изучить устройство российского сегмента МКС, чтобы не тратить на это время, находясь на орбите. Алена Мордовина и Алексей Дудин смогли проверить свои знания, решая определенные задачи. Также в ходе тренировки дублирующий экипаж справился с аварийной ситуацией, отреагировав на сигнал о выбросе аммиака в атмосферу станции.

Типовые полетные сутки на тренажере российского сегмента Международной космической станции предусмотрены и для основного экипажа МКС-66, в составе которого космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер-постановщик Клим Шипенко. Затем оба экипажа примут участие в комплексных экзаменационных тренировках. Старт корабля «Союз МС-19» со съемочной группой проекта «Вызов» запланирован на октябрь 2021 года.

MIL OSI