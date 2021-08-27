«Газпром» обеспечивает устойчивую работу с начала пандемии коронавирусной инфекции

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 августа 2021, 10:15

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о сферах деятельности компаний Группы «Газпром», затронутых влиянием эпидемии коронавируса, и одобрил реализуемые Обществом меры по адаптации работы компаний Группы «Газпром» к условиям санитарно-эпидемиологических и иных карантинных ограничений.

Отмечено, что «Газпром» быстро и эффективно отреагировал на распространение коронавирусной инфекции COVID-19. В сжатые сроки были введены меры, направленные на сохранение здоровья работников и поддержание надежной работы производств.

В ПАО «Газпром» был создан оперативный штаб для ежедневного мониторинга эпидемиологической ситуации в компаниях Группы и координации их действий по своевременной локализации очагов заболеваемости. На объектах «Газпрома» введен особый пропускной режим. Организовано ежедневное медицинское наблюдение за состоянием работников, их регулярное тестирование на наличие COVID-19, снабжение средствами безопасности и антисептиками. На рабочих местах надежную работу производственных объектов обеспечивал минимально необходимый состав персонала. Часть сотрудников была временно переведена на удаленный режим работы.

На предприятиях, работающих вахтовым методом, «Газпром» ввел дополнительные меры безопасности. В частности, были созданы пункты временного пребывания (обсерваторы), где работники в течение двух недель перед началом вахты находились на изоляции для медицинского наблюдения и прохождения тестирования на COVID-19. Чтобы оперативно сменить заболевших работников или лиц, контактировавших с ними, был сформирован резерв персонала. Организована регулярная дезинфекция рабочих помещений, мест общего пользования, транспорта и специальной техники. Неподалеку от ряда производственных объектов были развернуты медицинские госпитали для лечения больных COVID-19.

Все это позволило сохранить устойчивую работу мощного производственного комплекса «Газпрома», продолжить надежное выполнение обязательств перед потребителями в России и за рубежом — в том числе в период пикового зимнего спроса, и реализацию ключевых инвестиционных проектов.

В настоящее время в компаниях Группы «Газпром» продолжают действовать строгие противоэпидемические правила и ограничения. Меры, предпринимаемые «Газпромом», соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора. В частности, сохраняется усиленный контроль за соблюдением работниками масочного режима. Перед началом рабочего дня проводится бесконтактная проверка температуры сотрудников. Для посторонних лиц доступ на объекты «Газпрома», как и прежде, ограничен. Оперативный штаб внимательно следит за эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, в «Газпроме» и дочерних обществах обеспечены возможности для вакцинации — в том числе на базе корпоративных медицинских учреждений. Вакцинация проводится на добровольной основе. В настоящее время в головной компании и основных производственных дочерних обществах газового бизнеса вакцинировано 78,6% сотрудников.

Совет директоров также принял к сведению информацию о влиянии западных санкций на Группу «Газпром» в 2021 году и мерах реагирования.

Управление информации ПАО «Газпром»

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