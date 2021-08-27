«Газпром» нацелен на преимущественное использование отечественного программного обеспечения

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 августа 2021, 10:10

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о состоянии работы по цифровизации бизнеса Группы «Газпром» и результатах выполнения в 2020 году Плана мероприятий по переходу ПАО «Газпром» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО).

Работа «Газпрома» базируется на непрерывном технологическом развитии. Создание и внедрение передовых, в том числе цифровых, технологий обеспечивает устойчивость бизнес-процессов и дальнейший рост операционной эффективности. Для потребителей это гарантия высокой надежности поставок энергоресурсов в любых, даже самых сложных рыночных условиях.

В ходе цифровизации бизнес-процессов «Газпром» отдает предпочтение использованию отечественных информационных технологий. Такой подход отвечает государственной политике в области импортозамещения в России.

Новые программные продукты и решения «Газпром» анализирует с точки зрения возможностей их применения в действующей ИТ-инфраструктуре. Актуальное для «Газпрома» ПО проходит всестороннее детальное тестирование, а затем, при необходимости, — доработку. Программное обеспечение, отвечающее всем требованиям компании, рекомендуется к внедрению на предприятиях Группы «Газпром».

В 2020 году «Газпром» протестировал программное обеспечение из 39 классов утвержденного Минцифры классификатора отечественного программного обеспечения. Результаты показали, что в каждом классе есть программные продукты, перспективные для применения в «Газпроме». По ряду из них был сформирован план доработки, определен поэтапный порядок внедрения.

Кроме того, велась подготовка к переходу с 2021 года компаний Группы «Газпром» на налоговый мониторинг с использованием отечественной ИТ-платформы. На сегодняшний день российскую платформу используют 17 из 24 компаний Группы, входящих в систему налогового мониторинга. В 2022 году к системе присоединятся еще 12 компаний Группы — для взаимодействия с ФНС России они также будут использовать российское ПО.

Особое внимание «Газпром» уделяет импортозамещению специализированного программного обеспечения в геологоразведке и разработке месторождений углеводородов. Благодаря тесному взаимодействию с российскими компаниями-разработчиками, в 2020 году показатели использования российского ПО в сферах разведки и добычи составили 75%. Для сравнения — в 2015 году отечественные продукты здесь не использовались.

Правлению поручено продолжить работу по цифровизации бизнеса Группы «Газпром» и выполнение Плана мероприятий перехода ПАО «Газпром» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI