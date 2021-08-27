В. Полетаев провел прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Обращения касались вопросов обустройства автомобильных дорог, подведения газа, строительства учреждений культуры в селах.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в рамках региональной недели провел в режиме конференц-связи прием граждан.

К сенатору обратилось 14 человек. В обращениях были затронуты разные сферы жизни — обустройство автомобильных дорог, подведение газа, возмещение затрат на подключение дома к газовой сети, строительство учреждений культуры в селах, обеспечение стабильной мобильной связи и интернета и другие.

В приеме граждан участвовали заместитель министра регионального развития Республики Алтай Виктор Емельянов, министр труда, социального развития и занятости населения Республики Адар Сумин, заместитель начальника «Горно-Алтайавтодор» Виталий Саньков.

«Поработали очень продуктивно. Часть обращений совместно с коллегами отработали сразу, другие будут решены совместно с другими ведомствами. Решение проблем земляков взял под личный контроль», — сказал Владимир Полетаев.

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