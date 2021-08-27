Вопросы цифровизации отрасли физической культуры и спорта обсудят на IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»

Source: Russia Ministry of Sport

На IX Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдёт 8-10 сентября в Казани, состоится форум «Digital.Sport» при поддержке АНО «Цифровая экономика». Эксперты спортивной отрасли и представители бизнес-сообщества обсудят цифровизацию массового и профессионально спорта в России.

Среди мероприятий «Digital.Sport» – панельная дискуссия «Национальные цели развития – 70 % спортивного населения к 2030 году: способы достижения и риски. Цифровизация как инструмент и ресурс», совещание отраслевой рабочей группы «Цифровая трансформация спорта», панельная дискуссия «Цифровая трансформация сферы физической культуры и спорта в регионах: вызовы и тренды», мини-стратегическая сессия «Любительские заочные соревнования как инструмент вовлечения в регулярные занятия физической культурой и спортом. Практика и потенциал применения», панельная дискуссия о роли цифрового спорта.

Участники рассмотрят следующие вопросы: Как построить спортивную экосистему и нужна ли она? Как мотивировать граждан самостоятельно заниматься спортом? Цифровой спортсмен (киберспортсмен) – учитывать или не учитывать при достижении национальной цели развития – «Число граждан, занимающихся физической культурой и спортом, 70%»?

Эксперты обсудят влияние заочных чемпионатов на развитие и строительство спортивных объектов, а также попробуют ответить на вопрос, является ли цифровая трансформация спорта автоматизацией процессов или реальностью, которая затрагивает участников спортивной отрасли.

Кроме этого, будет затронут вопрос, кто нужен индустрии спорта в новой цифровой реальности и какие профессии необходимо развивать.

К участию в дискуссиях приглашены руководители ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, Центра компетенций и бизнес-решений негосударственного института развития «Иннопрактика», Союза кибатлетики России, ПАО «Мегафон» и др.

IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проводится в соответствии с распоряжением Президента России от 7 июня 2021 года № 144-рп. Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.

Форум пройдёт в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Дополнительная информация о мероприятиях IX Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» доступна на официальном сайте https://sportforumrussia.ru.

Пресс-служба Минспорта России

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