Алексей Миллер и Райнер Зеле высоко оценили стратегическое сотрудничество «Газпрома» и OMV

Source: Gazprom in Russian
Релиз
27 августа 2021, 16:25
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления OMV AG Райнера Зеле.
Стороны высоко оценили стратегическое сотрудничество «Газпрома» и OMV. В частности, речь шла об успешном взаимодействии компаний по проекту освоения Южно-Русского месторождения. Так, разработанные для месторождения инженерные и технологические решения позволили впервые в России начать добычу трудноизвлекаемого газа из туронских залежей.
В ходе встречи была отмечена более чем 50-летняя история надежного экспорта российского газа в Австрию. Общий объем поставок с 1968 года превысил 260 млрд куб. м газа.
Отдельное внимание было уделено проекту «Северный поток — 2», который находится на финальной стадии реализации.
Алексей Миллер поблагодарил Райнера Зеле за продуктивное многолетнее сотрудничество и конструктивную непредвзятую позицию в вопросах развития европейской энергетики.
Справка
OMV AG — главный партнер «Газпрома» в Австрии. В 2018 году «Газпром» и OMV подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве.
В июне 2018 года заключено Соглашение о продлении действующего контракта между ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года.
«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2017 году компания Nord Stream 2 AG подписала с ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости.
Управление информации ПАО «Газпром»
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