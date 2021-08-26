XVI Паралимпийские летние игры: Михаил Асташов завоевал «золото» в велотреке на дистанции 3000 метров в гонке преследования

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянин Михаил Асташов выиграл золотую медаль в велотреке на дистанции 3000 метров в гонке преследования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В квалификации наш спортсмен установил новый мировой рекорд – 3 минуты 35,954 секунды, а в финале уверенно опередил на круг канадца Тристена Чернова. Михаил Асташов завоевал для нашей страны седьмую медаль Игр в Токио и четвёртую золотую.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Михаила Асташова с победой: «Поздравляю Михаила Асташова с «золотом» Паралимпиады! Нашему спортсмену сегодня не было равных. В квалификации российский велогонщик установил новый мировой рекорд. А в финале Михаил, двукратный призёр чемпионата мира и победитель Кубка мира, мастерски обошёл на круг опытного и сильного соперника из Канады и завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России! Желаю удачи нашим велогонщикам на Играх в Токио».

32-летний Михаил Асташов – мастер спорта России, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира, победитель и призёр Кубков мира и чемпионатов России по велоспорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Михаил – разносторонний спортсмен: он также входит в состав национальной сборной по паратриатлону, является победителем Кубков мира и чемпионатов России. Кроме этого, он – чемпион России по плаванию среди спортсменов с поражением ОДА.

Михаил Асташов родился в селе Хандагатай (Республика Бурятия), тренируется на базах спортивного клуба «Родник» г. Екатеринбурга и спортивно-адаптивной школы Республики Бурятия. Его тренеры – Владимир Вениаминович Алыпов и Николай Афанасьевич Тетерин.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Российские паралимпийцы выступают на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Михаила Асташова, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «золотом» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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