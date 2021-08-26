XVI Паралимпийские летние игры: Виктория Бойкова выиграла «серебро» в фехтовании на колясках

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянка Виктория Бойкова выиграла серебряную медаль в фехтовании на колясках.

В финальном поединке Виктория уступила китаянке Тань Шумэй со счётом 0-3. Россиянка выступала в категории В. В ней представлены фехтовальщики, у которых нет возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования.

32-летняя Виктория Бойкова – заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира, обладательница серебряной и бронзовой медалей чемпионата мира, чемпионка Европы, многократная победительница этапов Кубка мира. Виктория родом из украинского села Листвин. В составе российской паралимпийской сборной представляет Москву. Виктория тренируется на базе спортивной адаптивной школы «Юность Москвы» равных возможностей у заслуженного тренера России Елены Самуиловны Дубковой.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Российские паралимпийцы выступают на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Викторию Бойкову, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «серебром» и желает новых ярких побед!

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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