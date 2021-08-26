XVI Паралимпийские летние игры: Андрей Граничка стал серебряным призёром в плавании на дистанции 200 метров комплексом

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянин Андрей Граничка выиграл серебряную медаль в плавании на дистанции 200 метров комплексом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (категория SM6).

24-летний Андрей Граничка – двукратный победитель и многократный призёр чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В составе паралимпийской сборной страны Андрей выступает за свой родной город Севастополь. Тренируется в Центре адаптивного спорта «Инваспорт», его тренеры – Ирина Павловна Мащенко и Евгений Владиславович Мащенко.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Российские паралимпийцы выступают на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Андрея Граничку, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «серебром» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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