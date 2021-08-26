XVI Паралимпийские летние игры: Аделина Разетдинова – бронзовый призёр в плавании на дистанции 100 метров брассом

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянка Аделина Разетдинова выиграла бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (категория SB8).

21-летняя Аделина Разетдинова – мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата Европы, многократная чемпионка России по плаванию спорта лиц с поражением ОДА.

В составе паралимпийской сборной страны представляет родной регион – Республику Башкортостан. Тренируется в спортивной адаптивной школе паралимпийского резерва Республики Башкортостан, её тренер – заслуженный тренер России Сергей Викторович Трухачев.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Российские паралимпийцы выступают на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Аделину Разетдинову, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» и желает новых ярких побед!

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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