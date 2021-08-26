Т. Кусайко инициировала проведение в Мурманской области профилактической акции «Онкодесант»

Source: Russia – Council of the Federation

Специалисты ведущих федеральных медицинских центров совместно с региональными врачами провели углубленное обследование на раннее выявление онкозаболеваний у жителей региона, отметила сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области инициировала проведение в регионе профилактической акции «Онкодесант», направленной на раннее выявление онкологических заболеваний.

Проект реализован совместно с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Алексеем Беляевым при поддержке губернатора региона Андрея Чибиса ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области и руководителя Федерального медико-биологического агентства России Вероники Скворцовой.

Татьяна Кусайко рассказала, что в рамках акции жители городов Полярные Зори, Ковдор, Кировск и Апатиты прошли профессиональные осмотры и получили консультации по профилактике онкозаболеваний у ведущих российских специалистов — представителей крупнейших клиник и научных центров. «К врачам НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова присоединились сотрудники Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, Мурманского многопрофильного центра им. Н.И. Пирогова и Мурманского областного онкодиспансера».

Мурманская область стала первым регионом в истории проведения «Онкодесанта».

Сенатор отметила, что Мурманская область стала первым регионом в истории проведения «Онкодесанта». Она обратила внимание, что этот проект по сравнению с прошедшим в июне «Онкопатрулем» расширил географию и охват жителей. «Врачи «Онкодесанта» работали сразу в четырех городах региона и не только на предприятиях. В течение четырех дней они проводили углубленное обследование северян».

«Основная задача профилактической акции — снижение смертности благодаря раннему выявлению онкологических заболеваний и формированию онконастороженности у граждан», — сказала Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко инициировала проведение в регионе профилактической акции «Онкодесант» с участием ведущих российских специалистов — представителей крупнейших клиник и научных центров

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Татьяна Кусайко инициировала проведение в регионе профилактической акции «Онкодесант» с участием ведущих российских специалистов — представителей крупнейших клиник и научных центров

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Татьяна Кусайко инициировала проведение в регионе профилактической акции «Онкодесант» с участием ведущих российских специалистов — представителей крупнейших клиник и научных центров

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Татьяна Кусайко инициировала проведение в регионе профилактической акции «Онкодесант» с участием ведущих российских специалистов — представителей крупнейших клиник и научных центров

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Татьяна Кусайко инициировала проведение в регионе профилактической акции «Онкодесант» с участием ведущих российских специалистов — представителей крупнейших клиник и научных центров

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Татьяна Кусайко инициировала проведение в регионе профилактической акции «Онкодесант» с участием ведущих российских специалистов — представителей крупнейших клиник и научных центров

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Татьяна Кусайко инициировала проведение в регионе профилактической акции «Онкодесант» с участием ведущих российских специалистов — представителей крупнейших клиник и научных центров

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Татьяна Кусайко инициировала проведение в регионе профилактической акции «Онкодесант» с участием ведущих российских специалистов — представителей крупнейших клиник и научных центров

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В проведении «Онкодесанта» помогали добровольцы — студенты Кольского медицинского колледжа, участники молодежных волонтерских объединений.

Сенатор выразила признательность региональному правительству, руководству предприятий и сотрудникам медучреждений, волонтерам за организацию и поддержку акции. «Активное участие жителей Мурманской области в акции говорит об ответственности северян за свое здоровье», — подчеркнула парламентарий.

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