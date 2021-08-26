Т. Гигель: Жители Республики Алтай активно участвуют в работе органов местного самоуправления

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречи с жителями Чойского района Республики.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион встретилась с жителями сел Уймень, Сейка, Каракокша и районного центра Чоя.

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В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Республики Михаил Маргачев, глава муниципального образования «Чойский район» Игорь Русских.

По мнению сенатора, разговор с сельскими жителями показал, что процесс развития местного самоуправления в районе идет достаточно интенсивно. Этому способствует проведение районным руководством ежегодных отчетов о проделанной работе на встречах с трудовыми коллективами и сходах граждан.

«На таких встречах каждый житель имеет возможность высказать свой взгляд на происходящее в райцентре, селе, обсудить с руководством и сельчанами собственные предложения, сообща определить приоритетность тех или иных действий. И таким образом повлиять на процесс принятия решений органами местного самоуправления», — отметила Татьяна Гигель.

Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион встретилась с жителями сел Уймень, Сейка, Каракокша и районного центра Чоя

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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион встретилась с жителями сел Уймень, Сейка, Каракокша и районного центра Чоя

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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки в регион встретилась с жителями сел Уймень, Сейка, Каракокша и районного центра Чоя

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Парламентарий подчеркнула, что важно поддерживать информированность населения о каждодневной работе райсовета и районной администрации. «Вовлеченность граждан в эти вопросы позволила в короткий период изменить облик Чойского района. В райцентре появилось здание цеха по переработке молока, в селе Каракокша открылся визит-центр коренных малочисленных народов и новый стадион, проведен ремонт стадиона «Олимп» в Паспауле, построена спортплощадка в селе Сейка. Началось строительство животноводческого комплекса в Гусевке и сельского Дома культуры в Ускуче», — рассказала сенатор.

В беседе с жителями Татьяна Гигель также подчеркнула важность совершенствования первичного звена здравоохранения, открытия в отдаленных селах участковых больниц. С началом их работы люди с хроническими заболеваниями смогут получать необходимую плановую медицинскую помощь.

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