С. Перминов обсудил перспективные стратегии развития наукоградов России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе V Форума городов высокого научного и технологического потенциала.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Сергей Перминов ПерминовСергей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области принял участие в работе V Форума городов высокого научного и технологического потенциала. Итоговая сессия прошла в Москве на площадке Аналитического центра Правительства РФ.

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Главной темой форума стало обеспечение системного развития территорий в интересах сохранения и преумножения человеческого капитала.

Сергей Перминов принял участие в работе V Форума городов высокого научного и технологического потенциала

Сергей Перминов отметил, что на территории Ленинградской области располагаются крупные научные институты, комплексы предприятий, входящие в число глобальных лидеров высоких технологий. «К опыту Гатчины и Соснового Бора, где особенно активно в разных сферах формируются экосистемы «умного города», проявляют интерес и зарубежные коллеги, к примеру, представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы», — рассказал сенатор.

По его словам, важно, чтобы эта качественно новая среда наукоградов укрепляла их привлекательность для жителей.

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