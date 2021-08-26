С. Березкин: Профсоюзы играют важную роль в развитии трудовых отношений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во Всероссийском семинаре-совещании членов ЦК Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие во Всероссийском семинаре-совещании членов Центрального комитета Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Мероприятие прошло в Ярославле.

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Темой совещания стала «Организация обучения кадров и профсоюзного актива в Общероссийском профессиональном союзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации».

Сергей Березкин в своем выступлении отметил, что сегодня профсоюзы продолжают играть важную роль в защите прав работников и развитии трудовых отношений, обеспечении социальных гарантий, а также активно участвуют в общественной жизни. «Вы помогаете людям чувствовать себя защищенными, находить ответы на вопросы, связанные с трудовым законодательством, выстраивать отношения с работодателями. Отрадно, что в Ярославской области сложились конструктивные отношения между властью и профсоюзами. Ведь и у власти, и у профсоюзов цель одна — достойная жизнь и благополучие человека», — подчеркнул сенатор.

Сергей Березкин принял участие во Всероссийском семинаре-совещании членов Центрального комитета Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания

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Сергей Березкин принял участие во Всероссийском семинаре-совещании членов Центрального комитета Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания

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Сергей Березкин принял участие во Всероссийском семинаре-совещании членов Центрального комитета Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания

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Парламентарий поблагодарил участников за весомый вклад в развитие профсоюзного движения, твердую гражданскую позицию в отстаивании социально-трудовых прав и интересов граждан и эффективную работу с молодыми кадрами. «Надеюсь, сегодняшний семинар поможет вам и в дальнейшем успешно справляться с поставленными задачами».

На совещании рассматривались вопросы трудового законодательства, основные изменения в сфере охраны труда, причины возникновения производственных конфликтов и способы их урегулирования, защита трудовых прав. Обсуждались также современные механизмы обучения кадров и профсоюзного актива, новые формы взаимодействия с социальными партнерами, опыт работы разных регионов страны.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, председатель областной Думы Михаил Боровицкий, председатель региональной Общественной палаты, руководитель союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» Сергей Соловьев, уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин, председатель Ярославской областной общественной организации Профсоюза Галина Попова.

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